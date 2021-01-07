Киевское «Динамо» начало сотрудничество с блокчейн-компанией Moonwalk с целью создания собственной криптовалюты, которая будет доступна для покупки с февраля 2021 года.

Клуб планирует разработать первую спортивную блокчейн-экосистему, которая будет ориентирована на фанатское движение киевлян. С помощью криптовалюты «Динамо» планирует получить дополнительное финансирование в условиях, когда матчи проводятся при пустых трибунах, сообщает BusinessWire.

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«Способность Moonwalk предоставить цифровой опыт нашим болельщикам, который вплетен в наши собственные цифровые платформы, гарантирует нам возможность привлечь еще больше болельщиков. Мы очень рады возможности предложить нашим болельщикам эти огромные преимущества, которые повышают вовлеченность в наши игры», – сказал президент «Динамо» Игорь Суркис.

«Динамо» ушло на зимний перерыв в УПЛ на первом месте (30 очков).

Второе место с отставанием в 1 очко занимает донецкий «Шахтер».

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