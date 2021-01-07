Киевское «Динамо» начало сотрудничество с блокчейн-компанией Moonwalk с целью создания собственной криптовалюты, которая будет доступна для покупки с февраля 2021 года.
Клуб планирует разработать первую спортивную блокчейн-экосистему, которая будет ориентирована на фанатское движение киевлян. С помощью криптовалюты «Динамо» планирует получить дополнительное финансирование в условиях, когда матчи проводятся при пустых трибунах, сообщает BusinessWire.
«Способность Moonwalk предоставить цифровой опыт нашим болельщикам, который вплетен в наши собственные цифровые платформы, гарантирует нам возможность привлечь еще больше болельщиков. Мы очень рады возможности предложить нашим болельщикам эти огромные преимущества, которые повышают вовлеченность в наши игры», – сказал президент «Динамо» Игорь Суркис.
- «Динамо» ушло на зимний перерыв в УПЛ на первом месте (30 очков).
- Второе место с отставанием в 1 очко занимает донецкий «Шахтер».
- 7 января стоимость биткоина установила очередной исторический максимум – 37,7 тысяч долларов за монету.