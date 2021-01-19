В декабре 2018-го «Олимпиакос» и Яя Туре завершили сотрудничество. Туда 35-летний африканец ехал закольцовывать карьеру: именно греческий клуб стал транзитным перед «Монако» и «Барсой». Яя словно возвращал долг и одновременно хотел побегать по полю. Но возраст отражался на игре: травмы, тяжелое восстановление, непонятная форма и, вероятно, просто скука после скоростей АПЛ привели к тому, что в Греции он отыграл 225 минут за полгода. После ухода медиа ретранслировали желание самого игрока вернуться в АПЛ. Однако его агент и второй папа Дмитрий Селюк уже тогда хотел другого.

Яя Туре в «Олимпиакосе» Фото: Getty Images

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«Туре в РПЛ? Да, это возможно, почему нет. Уверен, Яя не помешает ни одной команде. Это футболист серьезного уровня, выигравший в клубном футболе все, что возможно. Думаю, многие захотят увидеть его у себя не только как футболиста, но и как человека, который может помочь опытом любому клубу», – сказал менеджер в интервью Sport24.

А дальше начал детально прорабатывать сценарий приезда Туре в Россию. Известно, что не все руководители клубов с улыбками отвечают на звонки менеджера из Барселоны. Большинство из них он жестко хейтит в медиа, так что в РПЛ есть максимум 3-4 клуба, которые готовы к диалогу с Селюком. Весной 2019-го больше всего контактов у Дмитрия было с «Тамбовом», куда агент привел несколько игроков. Он договорился с руководством, что Туре войдет в штаб Григоряна и будет консультировать клуб по селекционным вопросам.

Правда, Селюк не учел, что перед ним не Седрик Гогуа, который ради агента поедет хоть в Хабаровск, хоть на остров Тристан-Да-Кунья. Туре в принципе не хотел заканчивать карьеру. Цель была проще – подзаработать побольше денег. И в обход мнения Селюка в июне 2019-го африканец договорился с китайским клубом второго дивизиона «Циндао Хайню». Хотя незадолго до этого Селюк исключал вариант с Китаем: говорил, что Туре футбол любит больше, чем деньги, а средний уровень китайской лиги не дотягивает даже до ФНЛ.

«Туре захотелось немного продлить карьеру в Китае, так что дай бог. Для китайцев это супертрансфер. Он хочет поиграть, хочет показать, что еще может. По деньгам нас никогда никто не обижает, мы из тех, кого обидеть невозможно, так что у него там все хорошо», – дипломатично отметил Селюк уже после трансфера.

На самом же деле, по моей информации, решение африканца взбесило Селюка. Туре чуть ли не впервые в карьере сделал не так, как советовал менеджер. Их контакты прервались, а в непубличных разговорах агент говорил, что больше не хочет работать с человеком, который его кинул.

«Бывает, что ученики предают. Такое случается. Ты даешь им что-то, человека поднимаешь. Завистники говорят, что мне повезло с Яя Туре. Мне не повезло. Я создал Яя Туре. Он делал все, что я говорил. Да, он талантливый футболист. Но много талантов до сих пор где-то гуляют, а Яя – звезда», – говорил менеджер в декабре 2019-го в интервью Рашен Football.

В январе 2020-го Туре уехал из Китая и собирался в Бразилию. Но вмешался коронавирус, и футболист остался без клуба. А летом появилась информация, что Туре поддерживает форму в клубе четвертого дивизиона чемпионата Англии.

Судя по всему, в этот момент игрок понял, что пора возвращаться к папочке: связался с Селюком и попросил подыскать варианты. Дмитрий вновь попробовал вариант с РПЛ, но на этот раз уже не с «Тамбовом», который может даже не доиграть сезон, а с «Сочи». Здесь плюсом было личное знакомство Селюка с Борисом Ротенбергом еще по Петербургу. Менеджер хотел видеть Яя либо в штабе, либо в селекционном отделе. Но прийти к компромиссу не удалось: в тренерском штабе «Сочи» не одобрили кандидатуру, оперативное руководство тоже не было в восторге от идеи влияния Селюка на клуб. Ротенберг отказался от идеи.

Теперь Туре едет в украинский «Олимпик» помощником главного тренера. Карьера продолжает закольцовываться, ведь вторым клубом Яя в карьере был донецкий «Металлург».





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