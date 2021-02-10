Бывший полузащитник «Манчестер Сити» и «Барселоны» Яя Туре стал ассистентом главного тренера донецкого «Олимпика». Контракт с игроком подписали до лета 2021 года.
«Я начинал профессиональную карьеру в Донецке. Сейчас я здесь, чтобы начать уже тренерский путь. Конечно, я понимаю, что «Олимпик» – это не «Металлург», но я хорошо запомнил, насколько доброжелательные и открытые люди были в Донецке. Мне очень импонирует местный менталитет.
Если честно, даже мой агент был удивлен, когда узнал, что я хочу учиться на тренера именно в Украине, но я был тверд в своем решении. Не так просто найти место, где можно спокойно, без лишнего давления, учиться, где тебя примут, как друга. Я рад, что тренер «Олимпика» пошел на встречу и позволил мне присоединиться к его команде», – приводит слова Туре официальный сайт «Олимпика».
- Последним клубом в игровой карьере Яя Туре был китайский «Циндао Хайню».
- В донецком «Металлурге» ивуариец выступал с 2003-го по 2005 год.
- «Олимпик» занимает седьмое место в таблице УПЛ после 12 матчей.
(Фото: официальный сайт «Олимпика»)