«Я начинал профессиональную карьеру в Донецке. Сейчас я здесь, чтобы начать уже тренерский путь. Конечно, я понимаю, что «Олимпик» – это не «Металлург», но я хорошо запомнил, насколько доброжелательные и открытые люди были в Донецке. Мне очень импонирует местный менталитет.

Если честно, даже мой агент был удивлен, когда узнал, что я хочу учиться на тренера именно в Украине, но я был тверд в своем решении. Не так просто найти место, где можно спокойно, без лишнего давления, учиться, где тебя примут, как друга. Я рад, что тренер «Олимпика» пошел на встречу и позволил мне присоединиться к его команде», – приводит слова Туре официальный сайт «Олимпика».