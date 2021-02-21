В матче 15-го тура чемпионата Украины между «Львовом» и «Колосом» арбитр Виктор Копиевский показал желтую карточку главному тренеру за общение на родном языке.

На 67-й минуте коуч хозяев Виталий Шумский попросил резервного арбитра Николая Кривоносова говорить на украинском. Четвертый судья посчитал это давлением и пожаловался на эпизод главному арбитру. Копиевский подбежал и показал Шумскому предупреждение.

Чемпионат Украины Яя Туре стал ассистентом главного тренера донецкого «Олимпика» 10/02/2021 В 19:34

«Я хочу общаться на украинском языке, а мне за это дают желтые карточки. Я не могу понять, за что получил предупреждение. Я бы хотел, чтобы четвертый арбитр объяснил всей Украине, из-за чего он попросил дать мне желтую карточку. Это прецедент, так не может быть.

Я подошел к четвертому судье и сказал ему что-то по игре. Он начал разговаривать со мной на русском языке, а я задал ему вопрос: «Почему вы разговариваете со мной на русском языке?». А он по рации передал главному рефери, чтобы мне дали желтую карточку. Я спрашиваю у главного судьи: «За что мне желтая карточка?». Он мне не объяснил.

Я бы хотел, чтобы всей Украине бригада арбитров ответила, за что они мне дали желтую карточку, потому что так не может быть», – сказал Шумский в эфире программы «Тур Online» на телеканале «Футбол» (цитата по украинской версии Tribuna.com).

«Львов» в субботу, 20 февраля, уступил «Колосу» со счетом 0:2. Дубль оформил Павел Ориховский, причем второй мяч он провел с пенальти уже после желтой карточки тренеру хозяев.

Комитет Украинской ассоциации футбола по этике и честной игре уже начал проверку эпизода с участием Шумского и судьи Копиевского.

Чемпионат Украины «Поменяюсь трусами с Роналду». Алиев записал адовый рэп про футбол 25/01/2021 В 22:49