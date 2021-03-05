Опубликовано 05/03/2021 в 10:22 GMT | Обновлено 05/03/2021 в 10:22 GMT

27-летний украинский полузащитник клуба «Александрия» Кирилл Ковалец высказался об арбитрах-женщинах. В том числе он оценил работу Екатерины Монзуль – рефери, которая первой от Украины получила категорию ФИФА.

– Ваше отношение к женщинам-арбитрам? Монзуль в тройке лучших арбитров Украины?

– Не в обиду женщинам: они должны судить женский футбол. Хотя Монзуль считаю квалифицированным арбитром, – заявил Ковалец в интервью Football

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Ковалец выступает за «Александрию» с 2018 года и провел за клуб 60 матчей (12 голов).

У Монзуль 19-летний стаж работы арбитром. В 2020 году она отработала 19 матчей, в том числе игру Лиги Европы «Гент» – «Слован» и встречу Лиги Наций Сан-Марино – Гибралтар.

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