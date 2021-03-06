После донецкого дерби в рамках 17-го тура УПЛ между «Шахтером» и «Олимпиком» ничего не предвещало беды: главный тренер «Олимпика» Юрий Калитвинцев общался с прессой и высказывал недовольство отмененным голом его команды. В этот момент в помещении появился президент клуба, Владислав Гельзин.

«Скажи, что ******* [негодяй] судья, оторвал голову, ***** [нафиг]. Так и говори, что ты стесняешься, ***** [блин]? Что вы все молчите, ***** [блин]? Что эти эксперты рассказывают? Чистый гол отменяется! Сука, для чего этот ******* [негодяй] итальянец находится у нас в стране? Меняйте, сука, их всех!» – выдал Гельзин. Видео с пламенной речью функционера можно посмотреть по ссылке

«Олимпик» проиграл «Шахтеру» со счетом 0:1.

На 38-й минуте судья не засчитал гол Таддеуса Фомакванга из-за офсайда.

Глава судейского корпуса УАФ – итальянец Лучано Лучи.

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