В матче 13-го тура третьего футбольного дивизиона Украины между винницкой «Нивой» и львовскими «Карпатами» произошел смешной эпизод.

На 16-й минуте при счете 1:0 один из игроков «Карпат» Олег Береза выполнял угловой с правого фланга. Внезапно к мячу подбежала собака, понюхала его и помешала Березе исполнить стандарт. Лайнсмен показал главному судье, что нужно остановить матч.

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«Смотрим, что такой небольшой курьез у нас случился. Дополнительный игрок, который не дает подать этот мяч», – заметил комментатор трансляции.

Пес быстро отбежал от углового флага и пропал из кадра. Береза поправил мяч, вернул его на нужную отметку, но затем плохо исполнил подачу – кросс перелетел всех футболистов в штрафной и отправился за лицевую линию. Нужный момент можете посмотреть , начиная с 19:24.

Винницкая «Нива» выиграла со счетом 4:2 и победой завершила первый круг чемпионата.

«Нива» идет на 10-м месте из 13 команд, «Карпаты» – на предпоследнем 12-м.

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