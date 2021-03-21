В матче 13-го тура третьего футбольного дивизиона Украины между винницкой «Нивой» и львовскими «Карпатами» произошел смешной эпизод.
На 16-й минуте при счете 1:0 один из игроков «Карпат» Олег Береза выполнял угловой с правого фланга. Внезапно к мячу подбежала собака, понюхала его и помешала Березе исполнить стандарт. Лайнсмен показал главному судье, что нужно остановить матч.
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«Смотрим, что такой небольшой курьез у нас случился. Дополнительный игрок, который не дает подать этот мяч», – заметил комментатор трансляции.
Пес быстро отбежал от углового флага и пропал из кадра. Береза поправил мяч, вернул его на нужную отметку, но затем плохо исполнил подачу – кросс перелетел всех футболистов в штрафной и отправился за лицевую линию. Нужный момент можете посмотреть, начиная с 19:24.
- Винницкая «Нива» выиграла со счетом 4:2 и победой завершила первый круг чемпионата.
- «Нива» идет на 10-м месте из 13 команд, «Карпаты» – на предпоследнем 12-м.
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