Футбольный клуб «Таврия» посвятил победу над «Балканами» умершему принцу Филиппу. В матче второй лиги Украины команда обыграла «Балканы» со счетом 2:0.
«Эту победу «Таврия» посвятила принцу Филиппу, который умер вчера, 9 апреля», – гласит сообщение на официальном сайте клуба.
- Супруга королевы Великобритании Елизаветы II не стало в возрасте 99 лет.
- Соболезнования в связи с его кончиной выразил ряд клубов АПЛ, в частности, «Челси», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «Арсенал».
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