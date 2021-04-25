Киевское «Динамо» за три тура до финиша стало чемпионом Украины сезона-2020/21. Это 16-я победа команды в турнире.

Досрочная победа киевлян стала возможна по итогам матчей 23-го тура. «Динамо» на домашнем поле со счетом 5:0 разгромило «Ингулец». Дублем отметился Виктор Цыганков, еще по мячу забили Илья Забарный, Денис Попов и Артем Беседин.

В параллельной встрече «Шахтер» уступил в гостях «Александрии» (0:2) и на правах главного конкурента по чемпионату последним лишился шансов догнать «Киев». За три тура до конца турнира преимущество «Динамо» выросло до 13 очков.

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Мирча Луческу привел бело-голубых к победе в чемпионате в первый же сезон в клубе. Всего это его 9-е чемпионство на Украине – 8 титулов он добыл с «Шахтером».

Последние 4 сезона в УПЛ побеждал «Шахтер».

Для Луческу этот трофей стал 35-м в тренерской карьере. Он работал в 10 клубах и с 7-ю добился успехов.

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