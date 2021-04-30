Клуб «Кривбасс» из Второй лиги Украины сделал необычный сюрприз игроку команды Назару Малиновскому.
После разгромной победы над «Таврией» со счетом 5:0 защитник благодаря фанатам узнал, кого ждет его жена Дарья – мальчика или девочку. Фанаты зажгли синие файеры – значит, в семье Малиновских появится сын. Позже футболист трогательно обнял любимую.
«Назар признался, что не ожидал сюрприза. Желаем счастья, любви и крепкого здоровья молодой семье!» – говорится в официальном заявлении клуба.
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- «Кривбасс» идет на втором месте группы Б второй украинской лиги, лидирует «Металл».
- Группу А возглавляет «Ужгород».
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