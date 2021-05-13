Киевское «Динамо» стало победителем Кубка Украины. В финале столичная команда нанесла поражение «Заре» из Луганска – 1:0.

За 90 минут основного времени ни одного мяча забито не было, а на 8-й минуте первого дополнительного тайма 23-летний Виктор Цыганков решил судьбу трофея. Спустя 7 минут он же мог полностью погасить интригу, но не реализовал пенальти.

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«Динамо» выиграло Кубок Украины во второй раз подряд и в 13-й в истории. Киевляне сравнялись с донецким «Шахтером».

В последний раз Кубок Украины достался не «Шахтеру» с «Динамо» в 2010-м, когда трофей взяла «Таврия» из Симферополя.

«Динамо» также стало чемпионом страны. Это девятый золотой дубль киевлян.

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