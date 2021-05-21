Бывший главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу рассказал, что нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар мог стать футболистом донецкого клуба.

«Мы были готовы подписать Неймара в «Шахтер», но Ахметова попросили заплатить 15 миллионов евро. Он сказал, что не хочет платить так много за одного игрока», – приводит слова Луческу журналист Эмануэль Рошу в твиттере.

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Луческу возглавлял «Шахтер» с 2004 по 2016 год. С клубом он выиграл восемь чемпионатов Украины, шесть Кубков страны и Кубок УЕФА.

В 2020-м румынский тренер возглавил киевское «Динамо» и в первый же сезон выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок.

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