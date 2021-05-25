Итальянский тренер Роберто де Дзерби возглавил донецкий «Шахтер».
Украинский клуб подписал контракт с коучем на 2 года. Де Дзерби стал 34-м главным тренером в истории «Шахтера».
«Я очень рад и счастлив оказаться здесь вместе с моим тренерским штабом и стать частью такого большого клуба, как «Шахтер». Для нас это вызов и прекрасная возможность профессионального роста. Мы надеемся, что сможем хорошо выполнить свою работу здесь. Хотим привить команде наше видение футбола и, конечно же, хотим побеждать. Forza, «Шахтер», – сказал Де Дзерби в интервью пресс-службе донецкого клуба.
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- С июля 2018 года Де Дзерби был главным тренером «Сассуоло».
- В последнем сезоне под руководством Роберто клуб набрал 62 очка и занял 8-е место в Серии А, уступив «Роме» путевку в Лигу конференций лишь по разнице мячей.
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