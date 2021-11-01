Ворскла
    -
    20:30
    01.11.21
    Стадион Ворскла
    Черноморец
      Чемпионат Украины • Тур 13
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Ворскла - Черноморец

      Футбол. Следите за матчем Ворскла – Черноморец на Eurosport.ru! 1 ноября 2021 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Юрий Максимов или Yuriy Moroz? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ворскла и Черноморец и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Ворскла и Черноморец, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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