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Перед матчем
Динамо Киев - Шахтер
Футбол. Следите за матчем Динамо Киев – Шахтер на Eurosport.ru! 3 октября 2021 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Мирча Луческу или Роберто де Дзерби? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Динамо Киев и Шахтер и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Динамо Киев и Шахтер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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«Шахтер» разбил «Динамо» в Суперкубке – накидал киевлянам три мяча и кинул отрубленную голову врага на съедение псам. Спустя 1,5 недели – новая встреча, теперь в чемпионате.