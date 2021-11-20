Львов
    -
    15:00
    20.11.21
    Арена-Львов
    Заря
      Чемпионат Украины • Тур 15
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Львов - Заря

      Футбол. Следите за матчем Львов – Заря на Eurosport.ru! 20 ноября 2021 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Anatoli Bessmertni или Виктор Скрипник? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Львов и Заря и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Львов и Заря, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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