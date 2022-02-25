Минай
    Прервано
    0
    -
    0
    15:00
    25.02.22
    Stadion Avanhard
    Заря
      Чемпионат Украины • Тур 19
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      Перед матчем

      Минай - Заря

      Футбол. Следите за матчем Минай – Заря на Eurosport.ru! 25 февраля 2022 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Владимир Шаран или Виктор Скрипник? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Минай и Заря и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Минай и Заря, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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