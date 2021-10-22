Десна
    -
    17:00
    22.10.21
    Olympic Sports Training Center Chernihiv
    Александрия
      Чемпионат Украины • Тур 12
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Десна - Александрия

      Футбол. Следите за матчем Десна – Александрия на Eurosport.ru! 22 октября 2021 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Алексадр Рябоконь или Yuriy Gura? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Десна и Александрия и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Десна и Александрия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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