Певец Дмитрий Колдун дал комментарий автору Eurosport.ru Анару Алиеву по поводу возраста футболиста Артема Милевского, которого агент Деннис Лахтер назвал переписанным. По мнению агента, Артем родился в 1983 году, а не в 1985-м, как значится в его документах.
Колдун учился с Милевским с шестого по девятый класс и поделился своим видением ситуации: «Честно, не помню, какого он года рождения, нигде не записано. Но я пошел в школу в 6 лет. Если он 1983 года, то он пошел в школу в 8 лет? Я помню, что в классе была только одна девочка 1983 года рождения. По-моему Артем все же 1985 года. Не помню каких-то дисциплинарных происшествий с ним. Да, парень был здоровый, с явными спортивными способностями. Но каких-то тем с хулиганством не было».
- 23 декабря 2020 года Милевский заключил контракт с «Минаем» и заявил, что это последняя команда в его карьере.
- До этого он выступал за брестское «Динамо» и забил 6 мячей в 27 матчах прошлого сезона-2019/20.
Чемпионат России
Аршавин в «Интере», Милевский переписан. Вью агента Лахтера
Интервью агента Денниса Лахтера Eurosport.ru: переписанный Артем Милевский, Андрей Аршавин в «Интере», Генич и Уткин
Лахтер – об Аршавине: «Барса» считала боссов «Зенита» артистами»Лахтер – об Аршавине: «Барса» считала боссов «Зенита» артистами»
Чемпионат Украины
«Нынешние не пьют, с ними неинтересно». Милевский в шоке от молодежи
Чемпионат Белоруссии
Коронавирусом заболели 11 футболистов брестского «Динамо», включая Милевского, и 3 игрока «Городеи»