Певец Дмитрий Колдун дал комментарий автору Eurosport.ru Анару Алиеву по поводу возраста футболиста Артема Милевского, которого агент Деннис Лахтер назвал переписанным. По мнению агента, Артем родился в 1983 году, а не в 1985-м, как значится в его документах.

Колдун учился с Милевским с шестого по девятый класс и поделился своим видением ситуации: «Честно, не помню, какого он года рождения, нигде не записано. Но я пошел в школу в 6 лет. Если он 1983 года, то он пошел в школу в 8 лет? Я помню, что в классе была только одна девочка 1983 года рождения. По-моему Артем все же 1985 года. Не помню каких-то дисциплинарных происшествий с ним. Да, парень был здоровый, с явными спортивными способностями. Но каких-то тем с хулиганством не было».

23 декабря 2020 года Милевский заключил контракт с «Минаем» и заявил, что это последняя команда в его карьере.

До этого он выступал за брестское «Динамо» и забил 6 мячей в 27 матчах прошлого сезона-2019/20.

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