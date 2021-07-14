Киевское «Динамо» запустило кампанию по продаже сезонных абонементов на матчи украинской Премьер-лиги и Кубка страны.
На рекламном баннере было использовано фото фанатской трибуны не киевского, а московского «Динамо». Ошибка вызвала недовольство среди болельщиков украинской команды.
«К руководству клуба только один вопрос: дизайнера уволят, или вы окончательно потеряли чувство реальности?» – говорится в сообщении, опубликованном на странице ультрас киевского «Динамо» в
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- Киевское «Динамо» – действующий чемпион Украины.
- Динамовцы 16 раз становились сильнейшей командой страны.
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