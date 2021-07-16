УПЛ изменила регламент – теперь каждый клуб обязан нанести обновленную эмблему УАФ на игровую форму. Лого должно располагаться спереди, между лого клуба и производителя.

На логотипе УФА изображена карта Украины, а также слоганы «Слава Украине» и «Героям Слава» – фразам присвоили футбольный статус . Обязательство клубов играть с эмблемой распространяется на матчи УПЛ, Кубка Украины и Суперкубка.

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Ранее сообщалось, что УЕФА запретил сборной Украины использовать слоган «Героям слава!» на футбольной форме.

На форме сборной Украины также изображена карта страны вместе с полуостровом Крым, вошедшим в состав России в 2014 году.

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