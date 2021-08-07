Новым главным тренером сборной Украины после ухода с этого поста Андрея Шевченко станет другой легендарный в прошлом игрок «желто-голубых» Сергей Ребров, утверждает Sport.ua

Контракт с Ребровым будет подписан на два года. 47-летний специалист будет тренером сборной в отборе на ЧМ-2022 и Евро-2024. Соглашение может быть продлено еще на год после итогов отбора на чемпионат Европы.

В соглашении Реброва с «Аль-Айном» из ОАЭ прописан пункт, что в случае его приглашения в сборную Украины за разрыв контракта не надо платить компенсацию. Финансовые условия, предложенные УАФ, почти не будут отличаться от тех, которые предлагались Андрею Шевченко – около 2 млн евро в год.

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Украина под руководством Шевченко вышла в 1/4 финала Евро-2020.

Шевченко объявил об уходе с поста главного тренера сборной Украины 1 августа.

Ребров – первый игрок, забивший 100 мячей в высшем дивизионе Украины. Его именем назван символический Клуб Сергея Реброва.

В сезоне-2008/09 Сергей завершил карьеру в казанском «Рубине».

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