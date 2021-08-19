Во втором предварительном раунде Кубка Украины «Олимпия» из Полтавской области со скандалом проиграла «Волчанску» со счетом 0:1. Главный арбитр Ростислав Дубина отменил гол хозяев из-за офсайда, а на 80-й минуте назначил пенальти, с которого клуб из Харьковской области забил единственный мяч.

После финального свистка футболисты «Олимпии» обступили судью и эмоционально спорили с ним по поводу решающих эпизодов. Защитник Александр Гарбар налетел на рефери и схватил его сзади за шею. Тут на помощь прибежал главный тренер хозяев Александр Кулик. Коуч недолго гонялся за Дубиной, около пяти секунд поборолся с арбитром и не перевел его в партер.

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Проблема заключалась в том, что Ростиславу не помогали лайнсмены – на линии матч обслуживали две девушки, Ирина Голияк и Анастасия Резник. Футболисты «Олимпии» спокойно отодвинули их от разборок. Тренера от судьи оттащил вратарь хозяев Алексей Казаков. С его помощью Дубина вырвался из захвата противников и спокойным шагом ушел от инцидента.

Во втором предварительном раунде Кубка Украины принимают участие 44 команды – два любительских клуба, 16 из первой лиги и 26 из второй.

Матчи третьего предварительного этапа турнира состоятся 31 августа.

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