Два резонансных эпизода случились во время отборочного матча Дефлимпийских игр-2021 между сборными Украины и Италии. Во время матча, который прошел в Нижних Млинах (Полтавская область), сначала на поле выбежали две собаки, которых с трудом удалось прогнать. Это произошло в конце первого тайма.

Еще веселее стало на исходе часа игры – на поле выскочил конь. Его также удалось вывести за пределы поля, после чего матч был продолжен. Жаль, автор «Скотного двора» Джордж Оруэлл не дожил до наших дней и не увидел эту сцену.

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