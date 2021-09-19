Два резонансных эпизода случились во время отборочного матча Дефлимпийских игр-2021 между сборными Украины и Италии. Во время матча, который прошел в Нижних Млинах (Полтавская область), сначала на поле выбежали две собаки, которых с трудом удалось прогнать. Это произошло в конце первого тайма.
Еще веселее стало на исходе часа игры – на поле выскочил конь. Его также удалось вывести за пределы поля, после чего матч был продолжен. Жаль, автор «Скотного двора» Джордж Оруэлл не дожил до наших дней и не увидел эту сцену.
Чемпионат Украины
В Кубке Украины тренер и футболист чуть не избили судью на поле
- Сборная Украины победила со счетом 3:0.
- Дефлимпийские игры-2021 пройдут с 1 по 15 мая 2022 года.
Чемпионат Украины
Сборную Украины возглавит бывший игрок «Рубина»
Чемпионат Украины
Клубы УПЛ обязали носить слоганы «Слава Украине» и «Героям Слава»