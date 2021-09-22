Донецкий «Шахтер» стал обладателем Суперкубка Украины-2021. В титульном матче, который прошел на Олимпийском стадионе в Киеве, горняки разгромили столичное «Динамо» со счетом 3:0.

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Победу «Шахтеру» принес дубль Лассина Траоре (30-я и 54-я минуты), а также гол Алана Патрика (61).

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«Шахтер» завоевал Суперкубок в девятый раз и повторил рекорд киевлян.

После 8 туров чемпионата Украины «Динамо» опережает «Шахтер» на 4 балла. 3 октября украинские гранды сойдутся вновь в рамках УПЛ на поле киевлян.

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