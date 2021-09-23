Бывший форвард сборной Украины Артем Милевский объявил о завершении карьеры в 36 лет. Последним клубом, за который выступал футболист, был украинский «Минай».
  • Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом
«Пришло время попрощаться с большим футболом. Я долго этого боялся, долго уходил от этого, были у меня варианты, были предложения, но я сказал себе: «Хватит». Что я буду делать дальше – вы увидите на моем канале», – рассказал Милевский на ютьюб-канале «Миля».
Чемпионат Белоруссии
Милевский уснул в машине под «We are the champions» после празднования титула
26/11/2019 В 11:45
  • Милевский является трехкратным чемпионом Украины в составе киевского «Динамо и чемпионом Белоруссии с брестским «Динамо».
  • За сборную Украины Артем провел 50 матчей, забив 8 мячей.
Юрий Семин и «Ростов» жутко валятся. Почему так?
Смотрите каналы Eurosport прямо на сайте