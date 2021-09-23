Бывший форвард сборной Украины Артем Милевский объявил о завершении карьеры в 36 лет. Последним клубом, за который выступал футболист, был украинский «Минай».

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«Пришло время попрощаться с большим футболом. Я долго этого боялся, долго уходил от этого, были у меня варианты, были предложения, но я сказал себе: «Хватит». Что я буду делать дальше – вы увидите на моем канале», – рассказал Милевский на ютьюб-канале «Миля»

Чемпионат Белоруссии Милевский уснул в машине под «We are the champions» после празднования титула 26/11/2019 В 11:45