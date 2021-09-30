Бывший судья чемпионата Украины Андрей Лисаковский впал в кому после огнестрельного ранения.
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В результате конфликта в Лисаковского выстрелил сосед. Экс-арбитру удалили селезенку, а также провели операцию на сердце, плевральной полости, легком и кишечнике, сообщает Footboom.
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  • Андрей Лисаковский дебютировал в качестве судьи УПЛ 13 июля 2013 года в матче «Таврия» – «Заря».
  • Работу арбитром начал в 2002 году с любительских региональных соревнований.
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