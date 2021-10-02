Комментатор клубного канала киевского «Динамо» перепутал формы команды во время матча молодежки киевлян и ровесников из донецкого «Шахтера».

Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом.

Комментатор порадовался, когда игрок «Шахтера» Даниил Гончарук открыл счет. Отпраздновав гол, сотрудник клубного ТВ осознал, что допустил ошибку, и извинился перед болельщиками, признавшись, что спутал формы. «Шахтер» опубликовал в твиттере фрагмент трансляции и пообещал подарить комментатору шарф клуба с автографом Гончарука.

Лига чемпионов УЕФА Нагельсманн оценил уровень «Динамо» на фоне клубов Бундеслиги 30/09/2021 В 09:11

«Шахтер» U19 обыграл сверстников из «Динамо» со счетом 2:0.

В турнирной таблице «горняки» идут на первом месте с 30 баллами, киевляне – вторые с 24 очками.

Лига чемпионов УЕФА Роналду – король, «Бавария» – мощь, «Барса» сгорела 29/09/2021 В 22:10