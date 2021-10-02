Комментатор клубного канала киевского «Динамо» перепутал формы команды во время матча молодежки киевлян и ровесников из донецкого «Шахтера».
Комментатор порадовался, когда игрок «Шахтера» Даниил Гончарук открыл счет. Отпраздновав гол, сотрудник клубного ТВ осознал, что допустил ошибку, и извинился перед болельщиками, признавшись, что спутал формы. «Шахтер» опубликовал в твиттере фрагмент трансляции и пообещал подарить комментатору шарф клуба с автографом Гончарука.
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- «Шахтер» U19 обыграл сверстников из «Динамо» со счетом 2:0.
- В турнирной таблице «горняки» идут на первом месте с 30 баллами, киевляне – вторые с 24 очками.
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