Фанаты львовских «Карпат» нашли нестандартный способ времяпрепровождения во время матча чемпионата Второй лиги Украины.

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Параллельно с просмотром футбола болельщики устроили пикник: в твиттере украинского журналиста Вячеслава Марианко появилось видео, как болельщики жарят сосиски и пьют пиво на секторе за воротами. В это время на стадионе «Украина» шел матч «Карпат» с «Левым берегом» из Киева.

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В 11-м туре Второй лиги Украины «Карпаты» обыграли киевский «Левый берег» со счетом 2:0.

Львовский клуб идет на втором месте в таблице. Отставание от лидирующего «Левого берега» – 3 очка.

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