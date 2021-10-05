Фанаты львовских «Карпат» нашли нестандартный способ времяпрепровождения во время матча чемпионата Второй лиги Украины.
Параллельно с просмотром футбола болельщики устроили пикник: в твиттере украинского журналиста Вячеслава Марианко появилось видео, как болельщики жарят сосиски и пьют пиво на секторе за воротами. В это время на стадионе «Украина» шел матч «Карпат» с «Левым берегом» из Киева.
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- В 11-м туре Второй лиги Украины «Карпаты» обыграли киевский «Левый берег» со счетом 2:0.
- Львовский клуб идет на втором месте в таблице. Отставание от лидирующего «Левого берега» – 3 очка.
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