Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал о причинах перехода в украинскую команду.
«Мне нужно было получить этот опыт. Я знал, что не смог бы дать большего «Сассуоло». Я искал новую команду с раздевалкой, где бы говорили на нескольких языках, Лигой чемпионов, восемью матчами, которые нужно было сыграть за 25 дней. Было нелегко покинуть «Сассуоло», потому что я любил всех в команде, но я хотел испытать на себе серьезные трудности. Я на самом деле это делаю: бывают моменты, когда я задаюсь вопросом, кто заставил меня это сделать. Но когда останавливаюсь и думаю об этом, то говорю себе, что это было то, что я искал», – приводит слова Де Дзерби Calciomercato.
- Де Дзерби стал главным тренером «Шахтера» в мае 2021 года, подписав контракт с клубом на два года.
- Клуб из Донецка идет на втором месте в чемпионате Украины с 23 очками.
Лига чемпионов УЕФА
Де Дзерби: «Сердце и яйца «Шахтера» не купить на Transfermarkt»
Чемпионат Украины
Де Дзерби стал тренером «Шахтера»
Чемпионат России
Ткаченко: «Спартак» чуть не подписал нового тренера «Шахтера»