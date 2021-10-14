Полузащитник «Кремня» Виталий Бойко вызвал подозрения у Украинской ассоциации футбола после матча первой лиги против «Ужгорода».
Бойко отпраздновал гол в ворота своей команды, за что Комитет этики и честной игры УАФ открыл на него дисциплинарное дело. Сам игрок отрицает, что радовался пропущенному мячу. По словам Бойко, на самом деле он злился.
«Это вы так решили, что я радуюсь этому голу. Если посмотреть полный матч, то видно, что я поднимаю руки вверх и дальше злюсь. Просто кто как видит этот момент. Я не радовался голу, нет. Я ни в коем случае не радовался голу «Ужгорода». Как человек, который проехал 20 часов в автобусе, может радоваться голу чужой команды?» – приводит слова Бойко Tribuna.com.
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- «Ужгород» победил «Кремень» со счетом 2:0.
- По мячу забили Николай Гайдучик и Виктор Ряшко с пенальти.
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