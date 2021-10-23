Спортивный директор «Шахтера» и бывший капитан «горняков» Дарио Срна рассказал о стратегии клуба

«Шахтер» – лучший клуб в восточной Европе. Конечно. Если сравнить последние 15 лет «Шахтера» с ЦСКА, «Зенитом», с любым большим клубом. Наша стратегия отличается. Покупать молодых футболистов, многие из которых из Бразилии, улучшать их и продавать в большие клубы. Все началось с Ахметова. Он особенный человек. «Шахтер» – не его бизнес, это его семья. Любовь его сердца. Он мог бы купить любой большой клуб Европы. Но хотел любви своего города, своей страны.

Наши цели – выиграть ЛЧ, УПЛ, Кубок, Суперкубок. Мы начали покупать бразильцев в 2003-м – Матузалем, Брандао, Тейшейра, Дуглас Коста, Адриано, Фернандиньо, Фред. Это наша стратегия. Обучить их, а потом, если поступит самое выгодное предложение – подумать о продаже.

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В 2013 году, до начала войны, украинский чемпионат был на уровне французской и немецкой лиг. Он был очень силен. «Шахтер», «Динамо», «Металлист», «Днепр»… В Европе играло где-то пять команд. Когда началась война, экономическая ситуация ухудшилась. Но наш президент сохранил уровень расходов на прежнем уровне. Зарплаты, бонусы, покупки игроков – все осталось по-прежнему», – сказал Срна в интервью As

Дарио Срна выступал за «Шахтер» с 2003 по 2018 годы.

По итогам трех туров группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» занимает последнее место в группе D.

Украинский клуб не забил ни одного мяча и проиграл 2 матча из трех с общим счетом 0:7.

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