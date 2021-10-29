Бывший защитник донецкого «Шахтера» Богдан Бутко бросил вызов ЛГБТ. Сначала он в комментариях паблика «Трибуны» раскритиковал австралийского футболиста «Аделаиды Юнайтед» Джошуа Кавалло, признавшегося в нетрадиционной ориентации:

«Стыдно должно быть его товарищам по команде, когда они здороваются с ним за руку. Если вы поддерживаете это, то я – никак нет. Как можно молчать, когда рядом наши дети растут и на все это смотрят? Самое главное, что они уже размножаются, а судить его по каким-то личным качествам я не буду и не хочу, так как я его не знаю лично».

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Он даже вступил в спор с другими пользователями и отметил: «По крайней мере, у меня хоть дно не пробито».

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На этом бой не закончился. Не все поддержали мнение Бутко, поэтому он обратился к критикам в сторис инстаграма.

«Передаю привет всем тем, кого так сильно любят. Гомики – на выход. Здесь вам не по назначению, в моем инстаграме», – прокомментировал репост Бутко.

Богдан Бутко за сборную Украины сыграл 33 матча, поучаствовал на Евро-2012 и Евро-2016.

В настоящее время Бутко имеет статус свободного агента.

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