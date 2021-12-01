Британский журнал World Soccer опубликовал расследование, в котором выяснил, что футболисты киевского «Динамо» получают зарплату через офшорные счета. Нападающий сборной Украины Артем Беседин получил тяжелую травму во время чемпионата Европы-2020, из-за чего «Динамо» должно было получить компенсацию от ФИФА.

Но чиновники международной федерации узнали, что по налоговым документам Беседин получает в клубе всего 290 евро в месяц. При этом у форварда действует контракт с офшорной компанией Dynamo Kiev (Cyprus) Ltd. В обмен на имиджевые права Артем зарабатывает еще 45 тысяч евро в месяц – в 155 раз выше официального оклада.

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Президент «Динамо» Игорь Суркис отказался от компенсации ФИФА и заявил, что клуб будет лечить игрока за свой счет. Законодательство Украины не запрещает получать зарплату через офшоры, поэтому формально «Киев» и Беседин ничего не нарушили.

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Артем Беседин, Украина – Швеция, Евро-2020 Фото: Getty Images

«Кажется, что для «Динамо» за почти три десятилетия ничего не изменилось. Самый успешный клуб Украины остается пережитком олигархического бизнеса 90-х годов. Братья Суркисы все еще сидят в вип-ложе стадиона «Олимпийский» в Киеве и смотрят игру своего безналогового «Динамо» в окружении экс-президентов Украины», – говорится в расследовании журнала.

Источник: World Soccer (цитата по World Soccer (цитата по KomandaOnline.com

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