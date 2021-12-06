Бывшего нападающего сборной Украины Артема Милевского и его агента Александра Панкова задержали в киевском ресторане Boho. В соцсетях появилось видео, на котором сотрудники Службы безопасности Украины грубо и жестко вели себя с экс-игроком «Тосно».

В течение ролика от одного из тех, кто задерживал футболиста и агента, можно услышать слова о «товаре». На видео слышно, как Панков спрашивает у сотрудников СБУ: «Какой, *****[блин], товар, что ты несешь?»

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Позже оказалось, что видео постановочное. Об этом заявил спикер СБУ Артем Дехтяренко. «Они сняли пранк, насколько я понял. Во всяком случае, сотрудники СБУ туда не привлекались», – сказал Дехтяренко. Он добавил, что у силовиков ни форма, ни наклейки не соответствуют тем образцам, в которых действительно работают сотрудники СБУ.

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Милевский инцидент пока не комментировал, а Панков оставил сообщение в сторис инстаграма: «Ребята, какое-то время буду без связи. Выдали телефон на 15 минут. С нами все в порядке, спасибо всем, кто переживает за нас».

Недавно бывший футболист рассказал , что считает сборную Украины сильнее российской. Милевский хочет, чтобы сборные сыграли в одной группе.

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