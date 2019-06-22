В первом полуфинальном матче Кубка Малайзии между «Паханг Куантаном» и «Пераком» случился феноменальный гол.

На 93-й минуте при счете 2:1 в пользу хозяев арбитр назначил штрафной у центральной линии. Защитник «Паханг Куантана» Эрольд Гулон заметил, что голкипер «Перака» вышел из ворот и сильно пробил в створ. Хафизул Хаким действительно потерял раму и пропустил третий мяч.

Бывший защитник молодежной сборной Франции Гулон играл за «Мидлсбро», «Ле Ман» и «Блэкберн», заглядывал в чемпионаты Польши, Кипра и Румынии. Сейчас ему 31 год.

Если вы захотите посмотреть ответный полуфинал «Паханг Куантана» и «Перака» в Кубке Малайзии, то он пройдет 29 июня.

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