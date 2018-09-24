Самюэль Это'О мог уехать в Узбекистан на пике карьеры. Но отрицает это

Это’О рос в обеспеченной семье и упражнялся в лучшей футбольной секции Камеруна; в 1996-м родители отправили его в летний лагерь в Испанию (ну знаете – так называемые кемпы, которые сегодня есть у любого топ-клуба и которые очень дорогие), чья философия, скорее, базировалась на коммерции, а не самом футболе, но вскоре талант прояснился, и все команды Ла Лиги захотели Это’О, а он выбрал «Реал».

Где сидел на скамье и запомнился разве что фотографиями, на которые теперь молодое поколение реагирует: «Что?! Это’О. Играл. В. «Реале»?».

Самюэль Это'О в «Реале»Imago

Взлететь до небес получилось аж через восемь лет: до этого камерунец просто тренировался, шастал по арендам, пока не нашел «Мальорку», а вот в ней у него поехало, и в 2004-м Это’О уехал в Барселону, где прямо сразу переквалифицировался в суперстар и наконец-то взял трофеи (в том числе Лигу чемпионов). 30-ка голов за сезон? Легко.

Но потом пришел Гвардиола

И стал все менять. Очевидно, продажа Самюэля – одно из самых нелогичных действий Пепа в качестве тренера. Роналдиньо, Деку, Дзамбротта, Эдмилсон – понятно: возраст. Но 27-летний суперфорвард, положивший 30-ку в одной лишь Примере – просто зачем? Характер? Нелогично, потому что взамен Пеп попросил Ибрагимовича, который позже, как и Это’О, обвинил тренера в трусости и полной деквалификации.

«Гвардиола никогда не был великим футболистом. Он был просто хорошим игроком. Я ему сказал. Но он ничем не проявил себя, когда приехал, говорил очевидные вещи. Он дал девятый номер Анри. Анри был счастлив. Но это было проявлением полного неуважения ко мне. А я так много сделал для клуба! Гвардиоле никогда не хватало смелости говорить со мной прямо. Он общался со мной через игроков. Хави сказал, что команда хочет, чтобы я остался, но для этого мне надо переговорить с Пепом. Я сказал – никогда. Если вы меня не уважаете, я вас тоже не уважаю», – объяснил Самюэль через несколько лет в интервью IBS.

Самюэль Это'О и Хосеп Гвардиола, сезон-2008/09Other Agency

Камерунца унижали бродившие намеки, будто на него не рассчитывают и что ждут выгодное предложение из-за границы. В прессе фигурировали почти все топы Европы и даже один – из Азии.

Это был Узбекистан. Это’О реально чуть туда не уехал!

Предпринимательницу Гульнару Каримову, дочь бывшего президента Узбекистана на родине прозвали болельщицей №1; тогда она была на пике политической карьеры и рассчитывала занять кресло отца. Чтобы поднять рейтинг, женщина взялась за футбол – самый популярный вид спорта в стране. Она выкупила только созданный «Курувчи» (позже – знаменитый «Бунёдкор»), влила туда просто самосвал денег, построила стадион и базу, позвала Зико, Сколари и Ривалдо и по сути сделала из Узбекистана футбольного гегемона своего региона, потому что «Бунёдкор» стал топ-клубом Азии и добрался до полуфинала местной Лиги чемпионов, а сборную от выхода на чемпионат мира всегда останавливала какая-то магия.

В конце 00-х Гульнара заключила сделку, по которой ключевые игроки «Барсы» прилетели в Узбекистан на собственные мастер-классы, чтобы показать миру: смотрите, Узбекистан – мощная страна.

Среди этих игроков был и Это’О.

Сегодня он категорически отрицает, что мог когда-либо переехать в Среднюю Азию: «Меня ранило то обстоятельство, что они [руководство «Барселоны»] выдумывали всякие вещи, которые потом повторяла пресса. Меня хотели отправить в Узбекистан. Я остался на месте и попросил, чтобы передо мной извинились».

Чисто формально камерунца не за что упрекнуть: его же не купил «Бунёдкор», он действительно проводил мастер-классы, а позже, уже будучи игроком «Интера», заложил детский спонсорский проект в этой стране.

Но, кажется, Это’О стыдно, потому что:

а) дыма без огня не бывает: русскоязычная пресса давно отправляла его к Гульнаре.

б) его спалили сами узбеки: официальный сайт «Бунёдкора» сначала заявил, что камерунец подал на въездную визу, а после вообще представил его своим игроком.

Сам главный тренер «Бунёдкора» Мирджалол Касымов тогда спокойно рассуждал: «Переход Это'О – это не утка! Как, собственно, и информация о сотрудничестве нашего клуба и «Барселоны». Всех деталей сделки я пока не знаю, выясню в ближайшее время у руководства и обязательно расскажу. Но могу сказать, что Самюэль как минимум полгода будет защищать цвета «Курувчи» в национальном первенстве и азиатской Лиге чемпионов. Наша главная цель – увлечь народ футболом, красивой игрой. Это'О – идеальная кандидатура для пропаганды футбола в стране. А именно эту задачу поставило передо мной руководство клуба».

в) он дал слишком много интервью, в которых сам запутался.

По возвращении из Ташкента камерунец нормально реагировал на прессу, то и дело отправлявшую его в Узбекистан, и в эфире французского телеканала TF1 рассказал подробности: «Они предлагали мне 25 миллионов евро за два или три месяца выступлений в их составе. От этого предложения у меня слегка пошла кругом голова»

В общем, первоначально он принял приглашение «Бунёдкора» и прилетел в Ташкент; доказательств в виде фото не существует, но там Самюэль участвовал в тренировках и даже сыграл за клуб в предсезонке, но перед подписанием контракта отказался от трансфера. По слухам, Это’О сказал: «Каждому должно быть понятно, что как игрок сборной Камеруна я должен быть нацелен на более высокие задачи и играть за большой клуб».

Кто же знал, что он имел в виду Дагестан, где провел лучшие годы карьеры.

Другие истории от лорда Тимофея Загорского:

«Африку считали безнадежной, а теперь это континент возможностей». Причины и последствия ЧМ-2010

«Никто не представлял ислам в спорте лучше него». Салах меняет образ Египта и мусульман

Англичан пугали кровожадными русскими. Они передумали и ломанулись в Россию