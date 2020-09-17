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Лахти - ТПС (Турку)

Чемпионат Финляндии - 17 сентября 2020

Футбол, Чемпионат Финляндии. Следите за матчем Лахти – ТПС (Турку) на Eurosport.ru! 17 сентября 2020 года в 18:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Ilir Zeneli или Джонатан Йоханссон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Лахти и ТПС (Турку) и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Лахти и ТПС (Турку), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

