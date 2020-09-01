Хака
    Завершено
    0
    0
    -
    2
    0
    18:30
    01.09.20
    Техтаанкату
    Ильвес
    Чемпионат Финляндии • Регулярный
    Календарь
    • 2-ой тайм
    • Хака
    • Ильвес
    • RautiolaJukkola
      90'
    • МаркканенМаудо Кейта
      84'
    • VeteliTiemoko
      84'
    • MettäläArifi
      84'
    • Tavares da Silva
      77'
    • SkyttäSiira
      75'
    • Ala-MyllymäkiRaittnen
      75'
    • Purme
      68'
    • TainioThusberg
      54'
    • HilskaOjala
      54'
    • Mettälä
      52'
    • 1-ый тайм
    • Хака
    • Ильвес
    • Mettälä
      36'
    • МедоPurme
      30'
    Перед матчем

    Онлайн
    Хака - Ильвес
    Чемпионат Финляндии - 1 сентября 2020

    Футбол, Чемпионат Финляндии. Следите за матчем Хака – Ильвес на Eurosport.ru! 1 сентября 2020 года в 18:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Тему Тайнио или Jarkko Wiss? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Хака и Ильвес и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Хака и Ильвес, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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