Поделиться
- 2-ой тайм
- RautiolaJukkola90'
- МаркканенМаудо Кейта84'
- VeteliTiemoko84'
- MettäläArifi84'
- Tavares da Silva77'
- SkyttäSiira75'
- Ala-MyllymäkiRaittnen75'
- Purme68'
- TainioThusberg54'
- HilskaOjala54'
- Mettälä52'
- 1-ый тайм
- Mettälä36'
- МедоPurme30'
Перед матчем
Онлайн
Хака - Ильвес
Чемпионат Финляндии - 1 сентября 2020
Футбол, Чемпионат Финляндии. Следите за матчем Хака – Ильвес на Eurosport.ru! 1 сентября 2020 года в 18:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Тему Тайнио или Jarkko Wiss? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Хака и Ильвес и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Хака и Ильвес, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
Главное
Удалить
Комментариев нет