Хонка
    Завершено
    0
    0
    -
    1
    0
    18:30
    01.09.20
    Тапиолан
    HIFK
    Чемпионат Финляндии • Регулярный
    Календарь
    • 2-ой тайм
    • Хонка
    • HIFK
    • МаттсонSharza
      84'
    • FofanaЛуис Энрике
      83'
    • ЛевяненArko-Mensah
      80'
    • Fagerstrom
      79'
    • VitinhoFagerstrom
      75'
    • Эрвас
      73'
    • MartínКанджи
      67'
    • Аалто
      54'
    • 1-ый тайм
    • Хонка
    • HIFK
    • Halme
      45'
    • Fofana
      36'
    • Mero
      28'
    • Тукиайнен
      12'
    Перед матчем

    Онлайн
    Хонка - HIFK
    Чемпионат Финляндии - 1 сентября 2020

    Футбол, Чемпионат Финляндии. Следите за матчем Хонка – HIFK на Eurosport.ru! 1 сентября 2020 года в 18:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Vesa Vasara или Teemu Kankkunen? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Хонка и HIFK и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Хонка и HIFK, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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