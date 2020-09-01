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- 2-ой тайм
- МаттсонSharza84'
- FofanaЛуис Энрике83'
- ЛевяненArko-Mensah80'
- Fagerstrom79'
- VitinhoFagerstrom75'
- Эрвас73'
- MartínКанджи67'
- Аалто54'
- 1-ый тайм
- Halme45'
- Fofana36'
- Mero28'
- Тукиайнен12'
Перед матчем
Онлайн
Хонка - HIFK
Чемпионат Финляндии - 1 сентября 2020
Футбол, Чемпионат Финляндии. Следите за матчем Хонка – HIFK на Eurosport.ru! 1 сентября 2020 года в 18:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Vesa Vasara или Teemu Kankkunen? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Хонка и HIFK и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Хонка и HIFK, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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