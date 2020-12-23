10 лет назад на крохотном стадионе «Кескюскентта» в далекой Лапландии работники арены устанавливали искусственное покрытие с подогревом. И обомлели – парни наткнулись на бомбу времен Второй мировой войны. Специалисты обезвредили 50-килограммового монстра и заявили, что он чудом не рванул во время футбольных заруб. Болельщики клуба, которому принадлежит стадион, убеждены – чудо произошло благодаря покровителю команды, Санта Клаусу. Именно такое название носит учрежденный в 1993 году финский клуб.

«Санта-Клаус» был образован в результате слияния клубов «Рованиемен Рейпас» и «Рованиемен Лаппи». Организаторы выбрали покровителем рождественского деда и взяли его красно-белые цвета. Команда дебютировала в пятом дивизионе Финляндии и уже через три года добралась до третьей лиги. Достижение очень значимое, если учесть, что за клуб выступают любители: в основном студенты и работники местной почты.

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Игроки ФК «Санта-Клаус» Фото: Other Agency

В клубе решили, что раз уж Санта дарит радость детям, то и футболисты посвятят себя этой миссии. Ежегодно игроки «Санта-Клауса» перечисляют средства в ЮНИСЕФ. В 1997 году финны договорились о товарищеской игре в Англии с «Кристал Пэлас» и собранные средства перечислили в международную организацию.

Основная нагрузка на футболистов команды падает под Рождество. Они садятся в здании почты, отвечают на письма детишек и исполняют их самые заветные желания. «Мы дарим рождественское настроение круглый год – атрибутика нашего клуба хорошо продается в любое время года», – признался президент Юха Этелайнен.

Выживать «Санта-Клаусу» так же тяжело, как играть в футбол в Лапландии (с октября по апрель здесь идет снег, а световой день ограничен). За годы существования клуб несколько раз был близок к банкротству – в 2012-м его спасли спонсорские контракты с EA Sports и Puma, а затем подключился и Nike.

Популярность «Санта-Клауса» достигла таких масштабов, что сюда приезжают туристы со всего мира, а особо проникнувшиеся стали членами клуба. Три года назад благодаря статье о «Санте» клуб заполучил еще одного спонсора – китайскую компанию Bewin Sports. «Наша первая пресс-конференция состоялась на Китайский Новый год, на национальном пекинском стадионе. Присутствовало 50 журналистов – и это в честь нас, клуба третьего финского дивизиона», – сиял Этелайнен.

Благодаря иностранным капиталовложениям клуб учредил молодежный турнир – Кубок Санта-Клауса. Он объединяет команды из семи стран, в том числе Китая и Испании. Тот случай, когда взрослые настолько сильно верили в существование Санты, что это стало реальностью и теперь позволяет проникнуться рождественским настроением круглый год.

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