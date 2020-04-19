Футбол

Бекхэм, Зидан, Роналдо и другие звезды почтили аплодисментами врачей, сражающихся с коронавирусом

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00:01:24

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