Футбол

Трансферные провалы «Ливерпуля». 5 фамилий, от которых фанатов «красных» бросает в дрожь

Эти ребята не оправдали вложенные в них мешки с деньгами.

00:07:57

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