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Златан проводит карантин в Швеции и тренируется с «Хаммарбю». Его голы в двусторонке хороши
А еще швед поучаствует в товарищеском матче клуба против «ИК Фрей».
00:00:53
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