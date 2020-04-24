Футбол

Златан проводит карантин в Швеции и тренируется с «Хаммарбю». Его голы в двусторонке хороши

А еще швед поучаствует в товарищеском матче клуба против «ИК Фрей».

00:00:53

Прямой Эфир (4)

Похожее

Больше Про Футбол