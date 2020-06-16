Рождение легенды: день, когда 17-летний Холанн забил 4 мяча за 21 минуту

Summer Adria Tour. Второй день
Девятый этап
Эрлинг творил волшебство еще до совершеннолетия.
В соперниках – Людовик Жюли.
Третий выпуск легендарной рубрики!
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Две мощнейшие победы в 27-м туре Бундеслиги.
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