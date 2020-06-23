Вспомни составы основных английских дивизионов. Поставь шарлатанов на место

Battle of the Brits. Первый день
Четвертый день
Четвертый этап
Новый выпуск видеоподкаста «Шарлатаны».
Али Ахамада из «Бранна» доказал, что иногда лучше не гадать.
Но в итоге одному из парней все же потребовалась замена.
Движение, которое помогло его команде добыть ничью в матче со «Стрёмсгодсетом».
Три эпизода, из-за которых вы захотите смотреть северный чемпионат на Eurosport.ru.
Скандинавская земля богата футбольными виртуозами.
Эрлинг творил волшебство еще до совершеннолетия.
В соперниках – Людовик Жюли.
Третий выпуск легендарной рубрики!