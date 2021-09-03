Футбол

Какой трансфер круче: Лионеля Месси в «ПСЖ» или Криштиану Роналду в «МЮ», топ-5 лучших сделок. Итоги

Новый выпуск «Точки xG» посвящен летнему трансферному окну 2021 года. Какой трансфер круче: Лионеля Месси в «ПСЖ» или Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед»? Какие сделки незаслуженно остались в тени Криша и Лео (Лукаку, Грилиш, Санчо и другие)? За какими небенальными героями, сменившими клуб, нужно следить в новом сезоне? Ответы на эти и другие вопросы в новом выпуске футбольного шоу «Точка xG».

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