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Жесть из Белоруссии. Клуб убрал тренера на 4-й день из-за попойки и взял на его место брата-близнеца
Во второй белорусской лиге умеют развлекаться.
Экс-игрок киевского «Динамо» Михаил Маковский был уволен из клуба второй белорусской лиги «Молодечно». Это случилось на четвертый день после назначения. Причина увольнения: тренер пришел пьяным на встречу с болельщиками и прессой, сообщает sport.tut.by.
Клуб быстро определился с преемником и назначил на должность брата-близнеца Маковского Владимира, который ранее был осужден на 2 года за организацию договорных матчей. Болельщики «Молодечно» возмутились, и брат-близнец Маковского тоже покинул свой пост, а вместе него назначили тренера Валерия Ветрова.
- В прошлом сезоне Михаил Маковский тренировал команду «Неман-Агро», которая под его руководством вылетела из Первой лиги.
- «Молодечно» в сезоне-2017/18 занял шестое место.
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