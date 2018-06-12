Минск
    -
    1:00
    12.06.18
    Ислочь
      Чемпионат Белоруссии • Тур 11
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      Минск - Ислочь
      Чемпионат Белоруссии - 12 июня 2018

      Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Минск – Ислочь на Eurosport.ru! 12 июня 2018 года в 01:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Alexandr Lukhvich или Vitali Zhukovski? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Минск и Ислочь и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Минск и Ислочь, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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