БАТЭ Борисов
    -
    18:45
    13.06.18
    Борисов-Арена
    Гомель
      Чемпионат Белоруссии • Тур 11
      Календарь
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      Онлайн
      БАТЭ - Гомель
      Чемпионат Белоруссии - 13 июня 2018

      Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем БАТЭ Борисов – Гомель на Eurosport.ru! 13 июня 2018 года в 18:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Олег Дулуб или Владислав Геращенко? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу БАТЭ Борисов и Гомель и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются БАТЭ Борисов и Гомель, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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